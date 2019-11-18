Минпромторг рассказал, как недоливают топливо на российских АЗС

Москва, 18 ноября. Минпромторг рассказал, что топливо недоливают две трети АЗС в России, фактический недолив превышает норму в два-три раза.

Ведомство привело результаты проверок на АЗС Центрального федерального округа в 2019 году.

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — цитирует пресс-службу Минпромторга ТАСС.

В ведомстве назвали проблему недолива систематическим явлением. По данным общественного контроля, топливо недоливают две трети автозаправок в России. В Минпромторге уточнили, что в правительство внесен проект закона об оборотных штрафах за недолив топлива, который в первую очередь относится к АЗС и не касается недоливов на нефтебазах.

Идею внедрения оборотных штрафов за подобные нарушения предложил Минпромторг. Инициативу уже внес в правительство Росстандарт. Соответствующий законопроект предполагает наложение на АЗС штрафа в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф должен увеличиться до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что за девять месяцев текущего года объем выписанных за некачественное топливо на автозаправках оборотных штрафов составил 47 млн рублей. Средняя сумма штрафа достигла 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии превысил 2 млн рублей.