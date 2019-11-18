Японские журналисты заявили, что Украина чувствует себя брошенной США страной

Токио, 18 ноября. Журналисты японского издания The Japan Times заявили, что Украина чувствует себя брошенной США страной. Этому способствовала неготовность защищать своих союзников, которую демонстрирует Америка.

Издание отмечает, что Украине в ближайшее время предстоит участвовать в важных переговорах с Россией. Тем временем Вашингтон, после отставки Курта Волкера, так никого и не назначил на должность спецпредставителя США по Украине, который должен помогать Киеву решать вопрос с урегулированием ситуации на Донбассе, пишет РИА Новости.

Другим аргументом выступило то, что бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине Мари Йованович, покинувшая ранее свой пост и уехавшая из Киева, на прошлой неделе давала показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. На замену Йованович в Киев пока так никого и не прислали.

Напомним, ранее военные Украины подняли американские флаги над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики. Символы США были установлены перед приездом журналиста Хоффмана Вэйна из американского издания The New York Times‎. Таким образом военные пытались показать общественности США, «насколько ее любят и ждут на Украине».

Данную ситуацию уже прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, назвав поступок «раболепием».