Мединский рассказал об отношении к фильму «Текст» и откровенным сценам в кино

Москва, 18 ноября. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал об отношении к фильму «Текст» с Кристиной Асмус в главной роли и откровенным сценам в кино.

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», — подчеркнул Мединский в интервью RT.

Министр отметил, что читал одноименный роман Дмитрия Глуховского, но добавил, что не является поклонником этой книги.

Кроме того министр сообщил, что не против откровенных сцен в фильмах, если они снабжены соответствующим рейтингом и сделаны профессионально.

«Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино», — подчеркнул Мединский.

Фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского вышел в прокат 24 октября. Кристина Асмус исполнила в картине одну из главных ролей. Актриса призналась, что решение об участии далось ей нелегко.

Асмус назвала картину одной из самых непростых в своей фильмографии из-за съемок откровенной постельной сцены. После выхода фильма на звезду обрушилась лавина критики, за которой последовали и реальные угрозы жизни.

Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ было обнаружено изображение актрисы на надгробной плите. Так компания, осуществляющая ритуальные услуги, демонстрировала свои технические возможности. Помимо Асмус, сотрудники организации в качестве примера гравировки использовала портрет известного по сериалу «Игра престолов» американского актера Питера Динклейджа.

Позже Асмус потребовала моральную компенсацию, сообщила газета «Известия». Однако вскоре актриса заявила, что отказалась от претензий, так как получила от руководителя компании устные и письменные извинения.