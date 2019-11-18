Малышева прокомментировала операцию Терешина «Руки-базуки»

Москва, 18 ноября. Ведущая телепрограммы «Жить здорово», врач Елена Малышева прокомментировала операцию блогера Кирилла Терешин, известного под псевдонимом «Руки-базуки».

Недавно Терешин был доставлен в одну из московских клиник из-за воспалительного процесса в мышцах. Блогер столкнулся с проблемой не первый раз, но каждый раз игнорировал рекомендации специалистов о необходимости избавиться от искусственных бицепсов.

Во время последней госпитализации медики вывели «синтол и другие странные вещества» из мышц Терешина. Врачи отмечают, что в дальнейшем искусственные бицепсы Терешина могли привести к ампутации обеих его конечностей. Впереди у блогера как минимум четыре новые операции, после которых Терешину вернут руки естественного объема.

Доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников заявил, что молодой человек накачал руки не синтолом, как утверждал, а обычным вазелином из аптеки. В каждой руке в итоге оказалось по 1,5 килограмма вазелина.

Елена Малышева в своем Instagram прокомментировала ситуацию. Телеведущая отметила, что для нее самым страшным открытием стало то, что процедуры закачивания в себя масла проводят многие женщины. Таким образом они пытаются увеличить грудь или ягодицы и придать им нужную форму.

Таких пациентов настолько много, что для их спасения в Первом московском медицинском университете имени Сеченова организован целый отдел, подчеркнула телеведущая. Малышева предостерегла от повторения подобных «подвигов», которые грозят операциями и длительной реабилитацией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Терешин показал, как изменились его руки после операции.