Французский боец ММА нокаутировал соперника «раскатом грома»

Лондон, 18 ноября. Во время поединка, проходившего в рамках турнира промоушна Probellum 1, французский боец ММА Деви Галлон одним ударом нокаутировал своего соперника Росса Пирсона из Британии.

Редкий прием, который использовал боец смешанного боя, называется «раскат грома». Во время третьего раунда Деви Галлон сделал кувырок в воздухе, ударив соперника ногой точно в голову. От удара Пирсон сразу же потерял сознание.

Видео, на котором запечатлен прием, было опубликовано в Instagram-аккаунте Probellum.