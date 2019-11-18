Киселев назвал законопроект о виноделии в России революционным

Москва, 18 ноября. Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев назвал проект закона о виноделии настоящей революцией.

По его словам, за всю историю России лишь однажды предпринималась попытка на законодательном уровне урегулировать вопросы, связанные с виноделием.

«Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и «сухой закон», — сказал Киселев в беседе с газетой «Известия».

Он напомнил, что в советское время подобный закон не был принят. Глава Союза виноградарей и виноделов возлагает на представленный в Госдуме РФ проект закона большие надежды. Киселев ожидает, что правовой акт будет способствовать оживлению отрасли.

Кроме того, Киселев рассказал о некоторых юридических новациях, предложенных авторами законопроекта. В частности, предлагается определить понятия «вино» и «российское вино». По замыслу законодателя, продукция отечественного производителя будет соответствующим образом маркирована.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года. Об этом писала Газета.ru. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Акцизы на российское и импортное вино сравнялись.

Также RT сообщала о сокращении экспорта грузинского вина в Россию. Издание отмечает, что депутаты Госдумы РФ обсуждали идею запрета импорта грузинского вина. Но эта инициатива не встретила поддержки.