Американские СМИ рассказали о страхе Израиля перед С-400 «Триумф»

Вашингтон, 18 ноября. Отработка Израилем противодействия российским С-400 «Триумф» является признанием достоинств зенитной ракетной системы. К такому выводу пришли журналисты Military Watch.

Издание отмечает, что в ходе совместных учений Израиля и США «голубой флаг» роль С-400 взяли на себя американские комплексы MIM-104 Patriot.

«Тот факт, что Израиль активно готовится к противодействию одной из двух передовых систем ПВО России, является доказательством превосходных возможностей российских «Триумфов», — цитирует «ПолитРоссия».

Отмечается, что на протяжении четыре лет система С-400 обеспечивала защиту российских вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике. Недавно «Триумфы» поступили в распоряжение Турции. Интерес к ним проявили также Саудовская Аравия и Иран. По данным Military Watch, Эр-Рияд готовится к переговорам с Москвой.

«Маловероятно, что вооруженные силы Израиля смогут моделировать многослойную сеть противовоздушной обороны, сосредоточенную вокруг системы С-400, хотя опыт противодействия одиночной системе большого радиуса действия все еще может оказаться полезным», — заключают журналисты Military Watch.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают угрожать Турции санкциями из-за поставок в Турцию российских ЗРК С-400. В частности, Вашингтон может прекратить поставки самолетов пятого поколения F-35.

RT напоминает, что контракт на поставку в Турцию ЗРК С-400 российского производства был заключен осенью 2017 года. Фактически поставки были начаты в июле текущего года.