Сенатор Пушков заявил, что совет Украине по «возвращению» Крыма лишен смысла

Москва, 18 ноября. В своем блоге в Twitter сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата Европарламента и экс-главы МИДа Польши Витольда Ващиковского, рассказавшего как Украине «вернуть» Крым.

По мнению Пушкова, совет со стороны польского политика «лишен смысла».

«С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», — считает российский сенатор.

Напомним, ранее депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский рассказал, что для «возвращения» Крыма и восстановления контроля над Донбассом Украине необходим мощный рывок в экономике.

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину», — высказался Ващиковский.

Однако он также отметил, что на сегодняшний день в Европарламенте скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз.

Кроме того, польский политик выразил недовольство тем, что действующий президент Владимир Зеленский спешит наладить отношения с Москвой. Но также он отметил, что Европарламент не запрещает Украине как суверенному государству делать шаги к поиску взаимопонимания с Россией.

Напомним, что в марте 2014 года Республика Крым воссоединилась с Россией по результатам референдума, инициированного после госпереворота на Украине. Желание примкнуть к территории России выразили почти 100% жителей полуострова.