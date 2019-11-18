В Афинах на демонстрацию против США вышли 20 тысяч человек

Афины, 18 ноября. В столице Греции около 20 тысяч человек вышли на антиамериканскую демонстрацию в честь 46-й годовщины восстания студентов в Политехе против «черных полковников».

По традиции в день восстания студенты приходят к посольству Америки с окровавленным флагом Греции, а после организуют массовую демонстрацию. Тем самым греки обвиняют Соединенные Штаты Америки в поддержке хунты «черных полковников» в 1967-1974 годах, которая в ином случае, по их мнению, не продержалась бы и дня.

«По оценке полиции, около восьми тысяч демонстрантов были в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, до тысячи демонстрантов в колонне бывшей правящей партии СИРИЗА и 11 тысяч человек в других колоннах», — сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

Демонстранты также скандировали антиамериканские лозунги. В частности, участники из колонны СИРИЗА кричали: «Американцы убили Ламбракиса и Белоянниса, они убийцы народов!».

21 апреля 1967 года в Греции был совершен военный переворот, в результате которого был установлен так называемый режим «черных полковников». Хунта ввела чрезвычайное положение в стране, фактически ликвидировала институты демократии, запретила забастовки, собрания, установила строгую цензуру.