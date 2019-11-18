Эксперты объяснили, в чем опасность беспроводных наушников

Москва, 18 ноября. Беспроводные наушники смартфонов Android могут быть использованы хакерами для взлома. К такому заключению пришли специалисты университетов Айовы и Пердью.

Злоумышленники получают доступ к устройству благодаря AT-интерфейсу. Посылая на гаджет команды, они добиваются его перехода на небезопасное соединение. Так хакеры перехватывают звонки и личную информацию.

Помимо наушников, с этой же целью могут быть использованы часы и другие аксессуары, которые входят в так называемую доверенную зону телефона.

«Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении», — отмечает пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.

Чтобы не стать жертвой киберпреступления, эксперт советует соблюдать правила безопасности. Эрнайс-Эскарса советует пользователям периодически менять пароли, не обсуждать по телефону слишком личные вопросы, не отправлять фотографии посторонним людям и вовремя обновляться, передает РИА Новости.

В октябре 2019 года корпорация Apple сообщила о выпуске нового поколения наушников AirPods Pro.

Также Газета.ru делилась с читателями советами о том, как правильно выбирать беспроводные наушники. Издание отмечает, что у многих пользователей сформировалось предубеждение к китайским брендам.

Между тем, Поднебесная способна предложить покупателям беспроводные наушники достойного качества по привлекательной цене. Так что сразу отвергать китайскую продукцию не следует.