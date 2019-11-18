Певица Ариана Гранде может отменить гастроли из-за болезни

Шарлотсвиль, 18 ноября. В своем Instagram американская актриса и певица Ариана Гранде предупредила своих фанатов, что может отменить концерты гастрольного тура Sweetener из-за проблем со здоровьем.

О плохом самочувствии артистка написала после выступления в Шарлотсвилле, США. Аиана столкнулась с болями в горле и голове.

«Голова и горло у меня сильно болят. Со звуком все нормально, но мне очень больно дышать и тяжело во время выступлений. Я проконсультируюсь с врачом и, надеюсь, мне станет лучше», — цитирует певицу РИА Новости со ссылкой на американское издание Mirror.

Ариана Гранде также отметила, что пока не знает, что «происходит с ее телом», однако она очень не хочет отменять свои выступления. В настоящее время о состоянии девушки заботятся родственники, исполнительница пообещала позже известить своих фанатов о решении насчет дальнейших концертов тура.

В августе известный деловой журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году. Первое место досталось исполнительнице Тейлор Свифт заработавшей за год около 185 миллионов долларов.

По данным издания, лидерство ей помог завоевать альбом Reputation, который за первую неделю разошелся тиражом более двух миллионов копий. Также во время тура с новым альбомом Тейлор Свифт увеличила свое состояние на 226,1 миллиона долларов.

На второй строчке рейтинга оказалась Бейонсе. Ее доход оценили в 81 миллионов долларов. На третьем месте с 62 млн долларов последовала Рианна.

В первую десятку также вошли Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион. Десятое место досталось Шакире.