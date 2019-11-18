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В Донбассе на КПП умер мужчина

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В Донбассе на КПП умер мужчина

Донбасс, 18 ноября. При переходе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» умер пожилой мужчина.

О смерти пенсионера в воскресенье сообщил представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По предварительной версии, 77-летний мужчина скончался от естественных причин, сообщает РИА Новости.

«По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра», — прокомментировал омбудсмен.

На данный момент известно, что мужчина переходил КПП в сторону Луганской области, неподконтрольной Киеву.

Напомним, в субботу, 16 ноября, киевские силовики 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На горловском направлении ВСУ применили минометы калибром 82 миллиметра, гранаты и стрелковое оружие. На донецком направлении киевские силовики применили минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра. Во время обстрела также использовалось стрелковое оружие.

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Источник: РИА Новости
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