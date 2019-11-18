Бузова хочет выпускать водку, пиво, виски и коньяк

Москва, 18 ноября. Известная певица Ольга Бузова намерена заняться алкогольным бизнесом. Соответствующий знак для товаров и услуг уже прошел процедуру регистрации.

По некоторым данным, уже к Новому году россияне смогут оценить продукцию от Бузовой. Исполнительница планирует выпускать водку, пиво, виски и коньяк.

Следует отметить, что производство алкоголя — не первая бизнес-идея певицы. Ранее Ольга пробовала себя в ресторанном бизнесе. Дни открытия прошли живо, но в дальнейшем особого спроса не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова хочет принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». Во время концерта в Москве она исполнила песню на английском, и заявила, что композиция заготовлена под «Евровидение». Инициатива Бузовой не понравилась известному ведущему Дмитрию Губерниеву. Он раскритиковал вокальные способности артистки.

«Потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем. Во-первых, это конкурс песни, а я не думаю, что у Ольги Бузовой будет вкус на хорошую песню», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что певица София Ротару снова отправится на новогодние заработки в Россию. В 2018 году она не стала выступать по политическим мотивам. Тогда представитель певицы сослался на объявленной президентом Украины Петром Порошенко военное положение.

Особый правовой режим на Украине продлился на протяжении месяца. Порошенко ввел его после провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Под этим предлогом он надеялся сорвать президентские выборы, но волеизъявление прошло в срок.