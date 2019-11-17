Вишневский бросил своих защитников из-за лени

Санкт-Петербург, 17 ноября. Обвиненный в домогательствах к студенткам преподаватель РГПУ им. Герцена Борис Вишневский не стал помогать участникам пикета в его поддержку, после их задержания сотрудниками полиции.

17 ноября у Гостиного двора в центре Петербурга состоялся пикет в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах Вишневского. В акции приняли участие несколько человек. В ходе акции были задержаны двое ее участников — Сергей Думцев и Евгений Мусин. Задержанных доставили в 28-й отдел полиции для проверки, однако в скором времени их отпустили.

Вишневский сразу узнал о задержании участников пикета, однако вместо того, чтобы отправиться в 28-й отдел полиции на выручку к своим защитникам, депутат остался дома. Судя по всему, Вишневскому не хотелось тратить воскресный вечер на спасение своих защитников, поэтому единственной реакцией депутата стал короткий пост в соцсетях. В своем посте Вишневский сообщил, что не смог помочь Думцеву и Мусину, так как этому препятствовали некие «семейные обстоятельства». При этом Вишневский обрадовался тому, что ребята провели в отделе полиции всего лишь три часа.

«По телефону мне в 28-м отделе полиции информацию дать отказались, а приехать у меня, по семейным обстоятельствам, возможности не было. Но ребята справились», — написал Вишневский в своем телеграм-канале.

Напомним, 7 ноября в редакцию издания NationNews обратилась девушка по имени Кристина, которая сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Бориса Вишневского. По словам девушки, в 2014 году, во время учебы РГПУ им. Герцена Вишневский домогался ее и нескольких ее сокурсниц. Девушка не смогла получить помощи от правоохранителей и руководства учебного заведения, поэтому обратилась к журналистам.