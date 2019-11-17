Польский политик рассказал Украине, как «вернуть» Крым

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Москва, 17 ноября. Депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский дал совет, какие действия необходимо предпринять Украине для «возвращения» Крыма.

По мнению польского политика, правительству Украины необходимо заметно улучшить состояние экономики, придерживаясь «европейского» курса.

«Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину», — цитирует РИА Новости Ващиковского.

По словам политика, сегодня в Европарламенте скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз. Брюссель лишь обдумывает возможность диалога по вопросу «перехода к концепции подготовки к членству».

«Возможно, потому что проведенные Украиной реформы в сфере юстиции еще недостаточны», — пояснил депутат Европарламента.

Он также выразил недовольство тем, что действующий президент Владимир Зеленский спешит наладить отношения с Россией. Однако, Ващиковский отметил, что Европарламент не может запретить Украине как суверенному государству делать шаги к поиску взаимопонимания с Москвой.

Напомним, что Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Как позже рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов за 5 лет после воссоединения в Крым на постоянное жительство переехали около 170 тысяч людей. Из них более 50 тысяч прибыли из Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч и 80 тысяч человек переселились в другие регионы России.