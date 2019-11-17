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Британия скрывала преступления своих военных в Ираке и Афганистане

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Британия скрывала преступления своих военных в Ираке и Афганистане

Лондон, 17 ноября. Власти Великобритании скрывали преступления своих солдат в ходе военных конфликтов в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на секретные документы.

Издание уточняет, что речь идет об убийствах, избиениях, пытках, сексуальном насилии и других преступлениях. В числе злоумышленников Sunday Times называет, среди прочих, членов батальона Black Watch, а также военных специальной авиадесантной службы Соединенного Королевства.

Ранее военно-дипломатический источник заявил, что выход американского контингента из Сирии позволит расследовать военные преступления, совершенные международной коалицией во главе с Соединенными Штатами. Предполагается, что больше всех от действий коалиции США пострадала Ракка, превратившаяся в город-призрак.

«Предстоящий вывод американских военнослужащих из Сирии, вероятно, прольет свет на многочисленные военные преступления, допущенные международной коалицией в ходе так называемой борьбы с ИГ1 (ИГИЛ1 — запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН)», — цитирует RT.

В свою очередь, международная организация по защите прав человека Amnesty International уличила Соединенные Штаты в попытках дискредитировать Россию, чтобы скрыть реальные итоги военных операций в Афганистане и Ираке.

«Когда мы слышим о том, что Россия якобы стреляет по мирным жителям, — это все попытка Соединенных Штатов прикрыть собственные военные преступления против гражданского населения», — сказал военной эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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