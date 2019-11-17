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Военная полиция РФ продолжила патрулирование Сирии на земле и с воздуха

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Военная полиция РФ продолжила патрулирование Сирии на земле и с воздуха

Сирия, 17 ноября. Военные полицейские РФ в воскресенье провели патрулирование четырех маршрутов в сирийском Алеппо, а также продолжили осмотр севера Сирийской Арабской Республики с воздуха. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Бир-Саид — Абу-Даля, Кобани — Каракозак — Бир-Али-Сулим, Аджами — Бозгекли, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо», — заявил генерал-майор Боренков.

Кроме того, он отметил, что силами армейской авиации было осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэропорт «Камышлы» — Чанаджик — Дейла — Тель-эш-Шур-Гарби — Зенар — аэропорт «Камышлы» и аэропорт «Тифор» — вертолетная площадка Эль-Хура — Афан — Мост — аэропорт «Квайрес».

Совместного патрулирования вооруженных сил России и Турции в воскресенье не проводилось.

В октябре лидер РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Результатом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании. Документ предполагает, что на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований. Данный меморандум высоко оценили в Совете Федерации.

Однако, на данный момент курды продолжают дестабилизировать обстановку в Сирии посредством терактов, одобряемых правительством Соединенных Штатов Америки.

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