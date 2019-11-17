Ротару вернется на новогодние заработки в Россию

Москва, 17 ноября. Известная певица София Ротару снова отправится на новогодние заработки в Россию.

Уже 14 декабря исполнительница выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Не исключена и возможность участия Ротару на новогодних корпоративах в Москве.

По данным kp.ru, гонорар за выступление знаменитой певицы составит около 60 тысяч долларов США. В сумму вознаграждения входит оплата расходов артистки и коллектива на перелет в Россию и Украину, проживание и питание.

В 2018 году Ротару отказалась от выступлений в России в канун Нового года по политическим мотивам.

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», — пояснил представитель певицы.

Военное положение на Украине в ноябре 2018 года ввел президент Петр Порошенко после провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Три украинских корабля нарушили морскую границу РФ, опасно маневрировали, а их экипажи не выполняли законные требования российских властей. Нарушители были задержаны. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского украинские моряки были освобождены. 18 ноября Киеву также будут переданы корабли-нарушители. Они более не являются вещественными доказательствами по делу.

Ранее стало известно, что София Ротару отпраздновала день рожденья в Крыму. Хотя сама артистка утверждала, что давно не была в Крыму по политическим мотивам. Об этом писала Газета.ru.