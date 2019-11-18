Сирия итоги за сутки на 18 ноября 06.00: ВКС РФ бьют по укреплениям террористов в Идлибе и Латакии, ИГ атакует в Хомсе и Дейр-эз-Зоре

Сирия, 18 ноября. ВКС РФ наносят точечные удары по укреплениям террористов в Идлибе и Латакии. САА противостоит ИГ1 в Хаме, Хомсе и Дейр-эз-Зоре. Террористы ИГ атакуют в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет полевого командира в Идлибе. Конвой США доставляет строительные материалы для создания баз ЧВК Blackwater в Хасаке.

Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укреплениям террористов в Идлибе и Латакии.

ВС РФ: патруль военной полиции прибыл в город Камышлы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзники: отражают атаку ИГ в Хаме и Хомсе, наступают на боевиков в Латакии, укрепляют позиции в Даръа.

Армия Турции и союзные силы: задержали подозреваемого в причастности к теракту в Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало сирийский патруль в Хаме, убило главу местной администрации в Ракке, совершило теракты в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные бандформирования: атакуют бронетехнику САА в Латакии, теряют полевого командира в Идлибе.

Международная коалиция: доставляет строительные материалы для создания баз ЧВК Blackwater в Хасаке.

Провинция Дамаск

По данным корреспондента SANA, совместными усилиями сотрудников силовых ведомств Сирии в юго-западной части провинции Дамаск и рядом расположенной с ней северной части провинции Эль-Кунейтра было выявлено несколько крупных тайников оружия. В схронах находилось большое количество автоматического стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также противотанковые мины и медикаменты. Значительная часть боеприпасов и медикаментов имело израильское и западное происхождение. Данные тайники принадлежали боевикам, которые в прошлом при отступлении под натиском проправительственных сил спрятали свое вооружение, планируя вернуть свои позиции в данном регионе Сирии.

Также инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) произвели подрыв боеприпасов, оставленных боевиками ранее в районе Аль-Хама провинции Дамаск.

Провинция Латакия

Источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает, что непримиримые джихадисты совершили очередной акт вооруженной агрессии на линии соприкосновения сил у населенного пункта Кабана в северной части провинции Латакия. Джихадисты обстреляли танк САА из ПТРК «Корнет». Исламисты заявили, что им удалось повредить военную технику сирийской армии. Однако данная информация не нашла подтверждения со стороны правительственных сил.

Корреспондент Halab Today TV сообщил, что бойцы просирийских сил понесли потери, когда предприняли попытку продвинуться в северной Латакии. САА и члены ливанского ополчения «Хезболла» при наступлении в направлении холма «Зувейкат» столкнулись с мощным сопротивление джихадистов, остановивших их на пути к городу Кабана в Курдских горах на севере от Латакии. В итоге 7 бойцов САА погибли и еще 8 получили ранения. Также было убито несколько бойцов ливанского ополчения «Хезболла».

В этом же районе Латакии действовали и ВКС РФ, целями точечных ударов которых стали объекты военной инфраструктуры террористов и их укрепления.

Провинция Алеппо

По сообщению источника в Twitter (@HalabTodayTV), начальник полиции города Хайтам аль-Зейн аль-Шихаби заявил, что местные правоохранительные органы арестовали подозреваемого в подрыве заминированного автомобиля в городе Аль-Баб, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей. На данный момент информация о личности задержанного не известна.

Источники в Twitter (@XXVII27_) сообщает, после этого перед зданием полиции города люди устроили демонстрацию. Собравшиеся требовали казнить террориста, совершившего преступление, в результате которого 16 ноября погибло 20 человек и еще 40 были ранены. Отказ полиции выдать подозреваемого толпе разгневанных протестующих привел к массовым беспорядкам в городе.

Позднее, по данным источника в Twitter (@HalabTodayTV), разведывательная служба Турции объявила об аресте террориста из курдской организации «Отряды народной самообороны» (YPG). Турецкой стороной указывалось на то, что арестованный боевик имеет непосредственное отношение к подрыву заминированного автомобиля на автобусной остановке в городе Аль-Баб.

По сообщению «РИА Новости», инженеры из Армении проводят разминирование местности в провинции Алеппо на севере Сирии. По просьбе местных жителей специалисты уже обезопасили значительные площади сельхозугодий. В настоящее время армяне работают в окрестностях населенного пункта Азаз. Также в материале информационного портала SANA было рассказано о том, что инженерными подразделениями САА были уничтожены боеприпасы, оставленных боевиками, в районах Ар-Рамуса, Аль-Марджа и Лерамун в городе Алеппо.

Помимо этого, в провинции приступил к работе очередной патруль российской военной полиции. Источник в Twitter (@Step_Agency), сообщает о 12 военных машин РФ, которые выехали из поселения Манбидж в сторону населенного пункта Кобани. Маршрут российской колонны пролегает по сирийской международной автомагистрали М4.

Провинция Хомс

По данным источника в Twitter (@Step_Agency), в Хомсе, в районе населенного пункта Эс-Сухне на востоке провинции, наблюдались ожесточенные столкновения между террористами ИГ и бойцами САА . В итоге обе стороны понесли потери. По сообщению репортера Step News, в районе Хамза аль-Энези было убито три террориста и еще три получили ранения. У правительственных сил были выведены из строя три единицы военной техники и одно исправное транспортное средство захвачено исламистами.

Для уничтожения группы террористов ИГ в окрестностях Эс-Сухне были привлечены ВВС Сирии. О потерях со стороны боевиков по результатам авианалета не сообщается. Солдаты САА вернулись в окрестности Пальмиры и готовы отражать новые атаки террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщению источника в Twitter (@NeSyria), в результате подрыва заминированного военного транспортного средства в провинции Дейр-эз-Зор перемещавшиеся в нем по пустыне в районе города Меядин офицер и три солдата САА погибли, остальные военнослужащие, находившиеся рядом с ними, получили ранения. Ответственность за проведение данного нападение взяло на себя ИГ.

Также, источником в Twitter (@df_9n) сообщается о том, что террористы заявили об уничтожении ими нефтевоза и военной машины курдских бандформирований SDF, направлявшихся с территории нефтегазового месторождения Аль-Омар в поселение Дибан. Напомним, что ранее курдские боевики установили контроль над нефтегазовыми месторождениями в восточной части Сирии лишь благодаря сговору с ИГ и США, которые, вопреки американским санкциям, до сих пор покровительствуют незаконному вывозу сирийской нефти.

Провинция Идлиб

Согласно сообщению источника в Twitter (@ufuk_sy), вертолеты ВВС Сирии совершили новые авианалеты на позиции боевиков у населенных пунктов Кафр Набель и Маар-Зита на юге провинции Идлиб. ВКС РФ также нанесли точечные авиаудары по военным объектам джихадистов в населенных пунктах Аринаба, Аль-Фатыра, Аль-Миляджа, Ан-Накир и Кафр Набель, расположенные на юге провинции, а также в окрестностях города Серакиб и поселения Аль-Мушайрифа, находящихся в восточной части провинции Идлиб.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), неизвестные вооруженные лица напали на командира одного из джихадистских батальонов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Главарю исламистов устроили засаду рядом с его домом в городе Салкин к северо-западу от Идлиба, в результате чего он был убит. В SOHR также указывают на то, что ликвидированный полевой командир боевиков ранее являлся судьей в тюрьме «Акрабат», принадлежащей «Хайят Тахрир аш-Шам», и был родом из города Меядин провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Даръа

Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), САА начала укреплять свои позиции и контрольно-пропускные пункты (КПП) в восточных районах Даръа, а также брать под непосредственный контроль прилегающие к административному центру провинции территории. Солдаты правительственных сил обустраивают новые укрепления и обеспечивают отдельные зданий дополнительными средствами защиты. В некоторых городах Даръа создаются новые КПП и земляные насыпи.

Данные мероприятия по увеличению количества защитных сооружений были проведены в населенных пунктах Умм-аль-Маядин, Нава, Тайба и Аль-Сахва, а также в районе Граца, прилегающим к городу Даръа. Поводом для увеличения уровня безопасности могло стать недавние нападения на КПП, расположенное между городами Умм-аль-Маядин и Даръа, в результате которого погибли четыре бойца правительственных сил.

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@HalabTodayTV) сообщает, что в поселении Аль-Али-Баглия у города Тель-Абьяд в северной части провинции Ракка, совершен теракт. В результате подрыва заминированного автомобиля несколько мирных жителей получили ранения. Обстоятельства происшествия выясняются. Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за проведение этой террористической атаки. Также, источник Twitter (@you447rt) сообщает о том, что террористы ИГ застрелили главу местного совета в районе Аль-Хаджрауаи города Табка.

Ранее курдские боевики смогли захватить новые позиции в Ракке. Однако активные военные действия бандформирований SDF в этой провинции привели к дестабилизации ситуации в регионе, чем сейчас активно пользуются члены спящих ячеек ИГ для совершения новых терактов.

Провинция Хама

По сообщению ливанского информационного портала Al Masdar News (AMN), террористы ИГ совершили нападение на военный патруль САА в Хаме. Сирийские бойцы направлялись к поселению Аль-Айюр для проверки данных о наличии в нем скрывающихся членов ИГ. Когда они приближались к населенному пункту, террористы атаковали их, открыв огонь с близлежащих холмов. Завязалось ожесточенное вооруженное столкновение. На помощи патрульной группе прибыли солдаты местного подразделения САА. Также была запрошена авиаподдержка. В результате перестрелки было убито и ранено несколько террористов. Также ранения получили четыре солдата.

Провинция Хасака

По сообщению источника в Twitter (@AleppoAMC), в аэропорт Камышлы прибыла российская патрульная группа. В состав колонны входит около 15 военных транспортных средств и примерно 100 служащих военной полиции. Источник Twitter (@Step_Agency), сообщает о прибытии в район Камышлы конвоя международной коалиции с территории Ирака. В составе американской колонны замечены грузовики с бетонными блоками и тягачи с иными грузами материально-технического обеспечения. Источником было отмечено, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о сохранении части американских сил в Сирии для обеспечения продолжения незаконного хищения сирийской нефти. В этих целях Соединенные Штаты начинают ускоренно строить новые базы для наемников ЧВК Blackwater, которые должны помогать красть сирийскую нефть и использовать нефтегазовые месторождения этой страны в интересах американцев.

Согласно сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), курдские бандформирования SDF и вооруженные формирования протурецкого ополчения начали подготовку к разведению сил. Точкой отсчета должна послужить сирийская международная трасса М4, от которой стороны должны удалиться на расстояние от одного до трех километров. Сейчас в окрестностях населенных пунктов Тель-Тамр и Абу-Расин наблюдается затишье. За последнее время фактов вооруженного противостояния между протурецкими силами и курдскими боевиками в этом регионе зафиксировано не было.

По сообщению репортера Rojava Network, между курдскими террористами SDF или бойцами протурецкого ополчения так и не было достигнуто соглашение о полном разведении сил в окрестностях городов Тель-Тамр и Абу Расин у сирийской международной трассы M4. Однако, по данным SOHR, благодаря российскому посредничеству, в решении данного вопроса удалось достичь прогресса. Стороны вооруженного противостояния в провинции Хасака согласились с тем, что Тель-Тамр и трасса M4 будут патрулироваться военной полицией РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.