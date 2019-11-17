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Тобрукское правительство Ливии поставило ультиматум захватившим самолет террористам ПНС

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Тобрукское правительство Ливии поставило ультиматум захватившим самолет террористам ПНС

Триполи, 17 ноября. Тобрукское правительство Ливии потребовало от террористов Правительства национального согласия вернуть захваченный самолет «Ливийских авиалиний». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Тобрукского правительства Хатем Орейби.

В случае отказа вернуть самолет Орейби заявил о готовности принять эскалационные меры. Он подчеркнул, что ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен лайнеру, будет возложена на руководство аэропорта.

Ранее сообщалось о захвате самолета «Ливийских авиалиний» террористами ПНС в аэропорту  Мисураты.

Глубокий кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения полковника Муамара Каддафи вооруженной оппозицией при поддержке США  в 2011 году. Запад страны захватили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Восточная часть контролируется законным правительством.

В апреле 2019 года Ливийская Национальная Армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о продолжении операции «Аль Карама», целью которой является освобождение Триполи от террористов.

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