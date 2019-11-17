Россия не отрицала, что планирует вернуть задержанные украинские суда

Москва, 17 ноября. В министерстве иностранных дел России завили, что Москва никогда не отрицала, что вернет Украине суда, задержанные год назад во время провокации в Керченском проливе.

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», — цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что летом посольство Украины было проинформировано о возможностях законодательства РФ, которые Киев может использовать для освобождения задержанных кораблей и экипажа.

Напомним, три украинских корабля, которые были задержаны российскими военными в Керченском проливе, вскоре будут переданы Киеву на основании договоренности между двумя странами.

Бронекатера «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» в настоящее время буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи, которая запланирована на 18 ноября.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что изъятые при обыске украинских военных судов после инцидента в Керченском проливе документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал.