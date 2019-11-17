ВС Алжира приняли все необходимые меры для проведения президентских выборов

Рабат, 17 ноября. Министерство национальной обороны Алжира сообщило о том, что руководством вооруженных сил предприняты все необходимые меры в сфере безопасности для успешного проведения предстоящих президентских выборов. Об этом говорится в обнародованном сегодня коммюнике.

«Приняты все необходимые меры в сфере безопасности, способные гарантировать проведение этих важных президентских выборов в Алжире в наилучших условиях. Высшее командование Национальной народной армии (ННА) Алжира обязуется обеспечить качественное проведение выборов вплоть до избрания президента республики», — цитирует ТАСС официальное сообщение высших органов власти североафриканской страны.

Кроме этого, руководство ВС Алжира заявило о поддержке законных требований граждан, которые хотят перемен и лучшего будущего.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент правительством созданы все условия, которые должны позволить населению страны свободно и прозрачно принимать участие в выборах и избирательных кампаниях. Для этого всем соответствующим силам и службам безопасности высшее командование Национальной народной армии дало подробные инструкции.

«Призываем граждан, верных своей стране, быть рядом с силами ННА и служб безопасности, которые со всей бдительностью день и ночь мобилизованы для того, чтобы обеспечить успех этих решающих для Алжира выборов», — призвало командование вооруженных сил Алжира.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. Временным главой государства стал спикер парламента Алжира Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на 4 июля. Однако Конституционный совет Алжира перенес внеочередные президентские выборы из-за отсутствия кандидатов.