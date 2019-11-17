Турция обвинила курдских боевиков в освобождении 800 террористов ИГ в сирийском Телль-Абъяде

Анкара, 17 ноября. Курдские вооруженные формирования освободили в Сирии более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минобороны Турции, курдские боевики освободили более 800 террористов ИГ из специальной тюрьмы, которая расположена в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии.

«Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа террористов ИГ», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористами группировки «Исламское государство». При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум также предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.