Сенатор Пушков назвал появление флагов США над позициями ВСУ «раболепием»

Москва, 17 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял появление американских флагов над позициями вооруженных сил Украины в Донбассе.

«Командиры двух бригад ВСУ вывесили флаги США над своими позициями в честь приезда журналиста «New York Times» на их позиции. Тот случай, когда отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за 1-е место с глупостью», — написал Пушков в своем блоге в Twitter.

Политик также отметил, что таким образом солдаты «с восторгом превратят Украину в полную колонию США».

Напомним, накануне двое украинских командиров отдали приказ поднять американские флаги над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Командиры 14-й и 59-й бригад — полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов — приказали вывесить в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — отметил офицер Филипоненко.

По его словам, американские флаги были установлены перед приездом журналиста Хоффмана Вэйна из американского издания NYT‎, который прибыл в ЛНР для работы в бригадах, входящих в украинскую оперативно-тактическую группировку «Север».

Украинские военачальники надеялись, что такой поступок не останется незамеченным американским журналистом и в США узнают, «насколько ее любят и ждут на Украине».