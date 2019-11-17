Пушков назвал «неприятной новостью» для США сделку РФ и Саудовской Аравии по С-400

Москва, 17 ноября. Контракт России и Саудовской Аравии на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 стал «неприятной новостью» для США. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что в сентябре американские противоракетные комплексы Patriot не смогли отразить удар беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. При этом позднее глава Госдепартамента США Майк Помпео был вынужден оправдываться за провал американских комплексов Patriot, утверждая, что «даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают».

«Неприятная новость для Помпео. Но после того, как он разъяснил, что американские комплексы «Пэтриот» действуют через раз, этого следовало ожидать: в отличие от американских «Пэтриотов» наши С-400 действуют всегда, а не время от времени», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия выполнения контракта на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных комплексов С-400. Контракт на поставку С-400 был подписан еще в 2017 году, однако еще не вступил в силу. В настоящее время Москва и Эр-Рияд обсуждают взаимоприемлемые условия для вступления контракта в силу.

Напомним, 14 сентября два нефтяных объекта саудовской государственной компании Saudi Aramco подверглись атаке ударных беспилотников и крылатых ракет. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что беспилотники и ракеты беспрепятственно преодолели северную границу Саудовской Аравии, которую прикрывают 88 пусковых установок американских комплексов Patriot.