Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Латакии, Алеппо и Хаме

Дамаск, 17 ноября. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 30 и 19 случаев нарушений соответственно. Эти данные представлены в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российская сторона зафиксировала 30 случаев нарушений режима прекращения огня: в Латакии и Алеппо — по восемь, в Хаме — четыре, в Идлибе — 10.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — восемь, Идлиб — шесть, Алеппо — четыре, Хама — один», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные России доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса, который расположен в сирийской провинции Ракка. Пакеты с рисом, мукой, консервами привезли жителям пятитысячного города. В общей сложности российские военные раздали около трех тысяч заготовленных пакетов.