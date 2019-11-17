«Нет харассменту в вузах!» — молодые петербуржцы вышли на одиночные пикеты. ФАН-ТВ

Сегодня в центре Санкт-Петербурга прошли пикеты против Бориса Вишневского — депутата Законодательного собрания, профессора РГПУ им. Герцена.

«Одного Наполеона уже посадили» — лозунги на плакатах протестующих предельно понятны. Громкая история с педагогом, который импонировал и подражал французскому императору, а недавно жестоким образом убил свою подопечную, да к тому же возлюбленную. Петербуржский «Наполеон» прославился на всю страну и за ее пределами. И это послужило толчком для парней и девушек, студентов, чтобы открыть занавесы тайн о других «ученых умах», которые перешагивают границы дозволенного.

«Достаточно острая тема, у меня и в моем окружении были такие случаи с девушками, поэтому я очень серьезно к этому отношусь. Если такие случаи всплывают, надо сразу их пресекать. Люди не чувствуют себя в безопасности, когда обучаются», — говорит один из активистов.

Сегодняшние пикеты у Гостиного двора направлены, в частности, и в адрес еще одного педагога, депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского.

Горожане вышли с откровенными плакатами с призывом к парламентарию покинуть свой пост преподавателя и сдать депутатский мандат. А дело все в том, что несколько дней назад всплыли некоторые факты о профессоре.

«Девушка написала письмо о том, что Вишневский до нее домогался, а также до ее одногруппниц, и она удивлена, что он все еще преподает в этом университете. Это очень небезопасно, это страшно — быть студенткой в это время, напрягает», — считает девушка.

«Когда находишься в учебном заведении, просто хочется чувствовать себя более уверенно или в безопасности, если так можно выразиться», — говорит активист.

Активисты ни в первый раз выходят на одиночные пикеты, причем не только в Петербурге, но и в Москве. А еще разместили петицию на сайте change.org с требованием к правоохранительным органам проверить информацию о сексуальных домогательствах со стороны профессора кафедры политологии. Буквально за несколько дней документ подписали уже около 600 человек.