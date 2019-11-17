Орлуша пошел по стопам Бабченко, совершил политический каминг-аут и подставил Ефремова

Поэт Орлуша (Андрей Орлов) вышел из тени артиста Михаила Ефремова, с которым ездит по городам России и зарубежья с программой «Господин хороший». Выход получился, скажем прямо, громким. В интервью украинскому изданию «Обозреватель» Орлуша неожиданно раскрыл свое истинное лицо, признавшись в том числе в финансировании украинской армии и в одобрительном отношении к сбежавшему сначала из России, а потом с Украины Аркадию Бабченко. В ФСБ и Генпрокуратуру РФ уже направлены обращения с требованием проверить Орлушу на предмет пособничества экстремизму.

Колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета при Госдуме, блогер Вадим Манукян решил разобраться с громкими заявлениями Орлуши.

«Великолепная» троица

Поэт Орлуша долгие годы оставался в тени артиста Михаила Ефремова, с которым они несколько лет вместе катают по городам и весям программу «Господин хороший». В своем шоу Ефремов с Орлушей обличают российскую власть и, похоже, считают, что у них это неплохо получается. Впрочем, с учетом личного опыта просмотра их программы могу заверить — это крайне скучное зрелище, и юмор там, мягко говоря, на любителя. Возглавляет троицу бывший гендиректор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсант», а ныне член его совета директоров Андрей Васильев.

Год назад: «лишение» Ефремова звания заслуженного артиста

Ровно год назад я столкнулся с этой троицей в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Михаил Ефремов в этой же компании съездил на гастроли на Украину, критически высказался о России на украинском радио, и, как говорится, понеслось.

Тогда я предложил лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ, началась дискуссия, артист отшучивался, но мало кто знает, что на самом деле он сильно по этому поводу переживал.

Я хорошо знаком с крестным отцом Ефремова, прекрасным актером, заслуженным артистом России Василием Мищенко, человеком патриотических взглядов. В разгар этой истории Михаилу Ефремову попалась в соцсетях наша совместная с Василием Мищенко фотография. Как я узнал позже, Ефремов сделал крестному выволочку, обвинив Мищенко в инициировании кампании по лишению его почетного звания. Разумеется, Василий был ни сном ни духом: он сам узнал об этой истории только от крестника. После этого Ефремов и Мищенко долгое время не общались, но затем помирились, чему я очень рад: не хотел быть причиной ссоры близких людей.

В разгар кампании по «лишению» Ефремова звания артиста пригласили выступить в «Ельцин-центре». Я был на том выступлении, сидел рядом со сценой, как раз напротив Орлуши, который вел себя как именинник: шутка ли — его стихи читают целый вечер! Однако, как ни хвалили Орлушу, он все равно оставался в тени Ефремова. Видимо, это обстоятельство сильно задевало самолюбие поэта.

Теперь, похоже, он так возгордился, что решил, наконец, стать самостоятельной фигурой. Это, на мой взгляд, и есть истинная цель его скандального интервью «Обозревателю».

Теперь всем стало ясно: Михаил Ефремов со сцены просто декламирует стихи Орлуши, но отнюдь не мыслит теми же категориями. Просто компанию артист себе подобрал неудачную. Орлуша фактически подставил Ефремова: заслуженному артисту долго придется расхлебывать последствия саморазоблачения заигравшегося поэта.

Орлуша в роли «Бабченко №2»

Казалось, бывший журналист Аркадий Бабченко, мечтающий «въехать в Москву на «Абрамсе», — уникальный персонаж, и трудно найти человека, который бы нес такую же дичь. Однако Орлуша, похоже, смог всех в этом переубедить. В частности, в интервью «Обозревателю» поэт не без гордости признался, что финансирует украинскую армию, причем речь идет о «регулярных переводах из-за поребрика» (то есть с территории РФ). Заявление вполне в духе Бабченко, по стопам которого, как мы видим, уверенно идет Орлуша.

Мой коллега по блогерскому цеху Сергей Колясников (Zergulio) уже написал заявление в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить заявления Орлуши на предмет возможного финансирования экстремистской деятельности. Не исключаю, что заявлению Zergulio будет дан ход.

В другом своем пассаже Орлуша бравирует тем, что может лично показать дороги по подмосковным лесам и стать «переводчиком» для украинских и американских солдат, когда Бабченко на «Абрамсе» поедет на Москву. Не знаю, как тут насчет экстремизма и других «измов», это решать компетентным органам, но, уверен, подобные заявления делаются не от большого ума.

По моим ощущениям, скоро этот «политический украинец» (так Орлуша сам себя именует) либо сменит прописку на киевскую, либо, если Колясников добьется своего, может сменить прописку на менее комфортную: в холодных краях бескрайней матушки-России.

Думаю, обстоятельства заставят его еще до предстоящего 26 ноября очередного концерта в Екатеринбурге устремиться к любимой его сердцу «массе свободных людей, идущих в правильном направлении» на Украине. В общем, думаю, этот политический каминг-аут поэта Орлуши закончится вполне прозаически. Не он первый из «понауехавших» — не он и последний.

Лично у меня ощущение, что после своего саморазоблачения Орлуша скоро окажется в полном забвении — и здесь, и там, — поскольку сильно сомневаюсь, что он нужен Украине. Судьба Бабченко тому яркий пример.