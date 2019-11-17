Более 800 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Дамаск, 17 ноября. Более 800 сирийских беженцев вернулись за минувшие сутки на родину из Ливана и Иордании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 237 человек, в том числе 72 женщины и 120 детей, вернулись на территорию Сирии через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а еще 589 человек (из них 177 женщин и 300 детей) вернулись через пункт пропуска «Насиб».

Помимо этого, в МО РФ сообщили о работах по разминированию населенных пунктов Эль-Харра и Джасим в провинции Деръа, а также в городе Дума в провинции Дамаск. Всего саперы Сирийской арабской армии разминировали за сутки 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 45 взрывоопасных предметов.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Помочь стране преодолеть кризис и победить террористов активно пытаются Россия, Турция и Иран. Они являются гарантами перемирия в Сирийской Арабской Республике. При поддержке ВКС РФ в Сирии в 2017 году была разгромлена запрещенная в России группировка «Исламское государство»1.

Однако курдские боевики, действующие в САР при поддержке США, выводили недобитых джихадистов на территории американских военных баз, где те создавали спящие ячейки, готовые в любой момент снова атаковать страну.

Штаты и западная коалиция находятся в Сирии незаконно и делают все, чтобы ситуация оставалась напряженной. Все дело в том, что Вашингтон преследует свои корыстные цели, а именно — разграбление сирийской нефти.

Поэтому США и поддерживают курдов, которые оккупировали нефтеносные районы Сирии, и качают природные ресурсы САР. Это уже давно перестало быть секретом. Однако Белый дом заявляет, что официально остается в Сирии «для борьбы с террористами». Минобороны РФ ранее уже публиковало спутниковые снимки, на которых можно видеть караваны нефтевозов, покидающих Сирию под охраной американского конвоя.

1 Организация запрещена на территории РФ.