Триполи, 17 ноября. Террористы ПНС Ливии захватили в аэропорту Мисураты вылетевший из международного аэропорта Бенгази для технического обслуживания самолет «Ливийских авиалиний».

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после того, как поддерживаемые США силы свергли лидера страны Муаммара Каддафи. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили западную часть страны. Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства. Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования пользуются поддержкой многочисленных незаконных вооруженных группировок.

Ливийская Национальная Армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в апреле 2019 года начала операцию «Аль Карама» («Достоинство»), чтобы освободить Триполи от террористов.