Сирия новости 17 ноября 22.30: САА укрепляет оборону Даръа, ИГ атакует солдат сирийской армии и курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 17 ноября. САА укрепляет оборону в ряде районов провинции Даръа и отражает атаки ИГ1 в Хомсе. Террористы ИГ атакуют солдат САА и курдских боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре. Турецкая разведка заявляет об аресте боевика YPG, причастного к теракту в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): начала укреплять позиции в Даръа и отражает атаки ИГ в Хомсе.

Армия Турции и союзные силы: заявила об аресте боевика YPG, причастного к проведению теракта в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершает атаки на солдат САА и боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

По данным источника в Twitter (@HalabTodayTV), разведывательная служба Турции объявила об аресте терориста из курдской организации «Отряды народной самообороны» (YPG). При этом турецкой стороной указывается, что арестованный боевик имеет непосредственное отношение к подрыву заминированного автомобиля на автобусной остановке в городе Аль-Баб.

Стоит отметить, что после того, как местные органы правопорядка ранее заявили о задержании подозреваемого в причастности к данному теракту, в результате которого пострадали десятки мирных граждан, местные жители начали активно требовать от органов правопорядка выдать им подозреваемого для расправы. В свою очередь, отказ полиции пойти на поводу протестующих привел к массовым беспорядкам в городе.

Провинция Хомс

Как сообщается источником в Twitter (@Step_Agency), в провинции Хомс с раннего утра наблюдались ожесточенные столкновения между террористами ИГ и правительственными силами в районе населенного пункта Эс-Сухне на востоке провинции. В результе боестолкновения обе стороны несут потери. По сообщению репортера «Step News», в районе Хамза аль-Энези в результате ожесточенных столкновений было убито три террориста и еще три получили ранения. Одновременно с этим у правительственных сил были выведены из строя три единицы военной техники и одно транспортное средство было захвачено противником в рабочем состоянии.

Для противостояния ИГ были привлечены ВВС Сирии, которые нанесли авиаудары по джихадистам в окрестностях Эс-Сухне. О потерях со стороны боевиков в результате авианалетов не сообщается. Бойцы САА вернулись в окрестности Пальмиры и находятся в готовности к отражению новых нападений террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщается источником в Twitter (@NeSyria), несколько бойцов САА были убиты в результате подрыва заминированного военного транспортного средства в провинции Дейр-эз-Зор. Со ссылкой на источники с места происшествия сообщается о том, что в результате приведения в действие взрывного устройства, установленного в армейском автомобиле, перемещавшиеся в нем по пустыне в районе города Меядин офицер и три солдата правительственных войск погибли, остальные военнослужащие, находившиеся в тот момент в салоне взорванного транспортного средства, получили ранения. Отмечается, что к настоящему моменту ответственность за данное нападение взяло на себя «Исламское государство» (ИГ - запрещено в РФ).

Также, источником в Twitter (@df_9n) сообщается о том, что боевики ИГ заявили об уничтожении бензовоза и военной машины курдских бандформирований «Демократических сил Сирии» (SDF), направлявшихся с территории нефтегазового месторождения Аль-Омар в населенный пункт Дибан. Стоит отметить, что ранее курдские боевики смогли обрести контроль над нефтегазовыми месторождениями в восточной части Сирии лишь благодаря сговору с ИГ и США, которые, вопреки американским санкциям, покровительствуют незаконному вывозу сирийской нефти.

Провинция Даръа

По данным источника в Twitter (@AleppoAMC), подразделения САА начали укреплять свои позиции и контрольно-пропускные пункты (КПП) в восточных районах провинции, прилегающих к городу Даръа, а также брать под свой непосредственный контроль данные территории. Бойцы правительственных сил обустраивают земляные укрепления и обеспечивают некоторые из зданий дополнительными средствами защиты. В некоторых городах восточной части провинции Даръа создаются новые КПП и земляные насыпи.

Сообщается, что меры по увеличению количества защитных сооружений были предприняты в населенных пунктах Умм-аль-Маядин, Нава, Тайба и Аль-Сахва, а также в районе Граца, прилегающим к городу Даръа. Предположительно поводом для применения дополнительных мер безопасности могло послужить недавние нападения на КПП, расположенное между городами Умм-аль-Маядин и Даръа, в результате которого погибли четыре солдата САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.