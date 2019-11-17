Как живет Бенгази после четырех лет войны

Война за освобождение ливийского Бенгази и его окрестностей от террористов всех мастей длилась почти четыре года. За это время город очень сильно пострадал — он практически весь лежал в руинах. Но любые войны заканчиваются, и приходит время возвращаться к мирной жизни. Сегодня Бенгази продолжает восстанавливаться после трагических событий 2014-2017 годов.

Представить себе жизнь в городе, где нет бизнеса, крайне сложно. Вот и Бенгази не стал исключением — следом за жителями в город вернулся и малый бизнес.

Помимо обычных кафе и магазинов, тут есть даже развлекательные заведения — например, вот это игровое кафе. В России такие сейчас модно называть «антикафе». Тут можно посидеть с друзьями, поиграть в приставки, заказать кальян и напитки.

Школьники и студенты любят после занятий прогуляться по улице Пепси, на которой есть разные кафе, магазины с гаджетами и развлекательные заведения с играми.

Лёгкий перекус на улице. Стрит-фуд тут распространён, но разнообразием не отличается: в основном это «шаверма» и горячие бутерброды.

Помимо развлечений улица Пепси даёт местной молодёжи ещё и рабочие места — ребята могут быть кем угодно: от продавцов до уборщиков.

Хватает тут и магазинов модной одежды, и сувенирных лавочек.

Одна из улиц района Аль Бирка. Этот район полюбился местным крупным компаниям: в нескольких бизнес-центрах располагаются офисы нефтяных, строительных и прочих компаний Ливии.

В отличие от Триполи, в Бенгази банки продолжают работать. На билборде — реклама одного из банков. На переднем плане — колоритный местный дедушка, отдыхающий возле фонтана.

На этом щите слева — реклама покраски и ремонта домов, а справа — офис компании, занимающейся установкой видеозащиты.

Памятник национальному герою Омару Мухтару, сражавшемуся против итальянской оккупации.

Слева — фасад одного из жилых домов, справа — мечеть Аль Бугуля, названная так в честь одного из многочисленных племён Ливии.

Местные жители на фоне магазина ливийского меда, одного из самых известных магазинов Бенгази. В нем можно купить мед практически со всей страны, в том числе и всякие редкие сорта, которые делаются только на Востоке страны по особым рецептам.

Детей на улицах хватает. Они гуляют, помогают взрослым, занимаются общественно-полезными делами. Могут и товар до магазина донести, и улицу вымести.

Автомобильный трафик на улицах города довольно плотный. Не такой, как в Москве, конечно, но иногда приходится и в пробках постоять.

А это район Аль Кишь. Таких районов с вполне современной застройкой тут хватает. По инфраструктуре они почти не отличаются от наших, российских районов с новостройками; разве что нет привычных нам «Пятёрочек», да дворы не всегда асфальтированные.

Есть тут и спортивные секции для детей и подростков. В особом почёте — футбол.

Это — поле детской академии футбола в районе Аль Фуихэд.

Борьба в матче была нешуточная, эмоциональная: некоторым юным игрокам даже некогда было прерваться, чтобы завязать невовремя развязавшиеся шнурки.

Тренер тоже принимал участие в игре, попутно обращая внимание подопечных на их ошибки.

Возможно, лет через десять кто-нибудь из этих ребят станет известным футболистом. Может даже не только в Ливии.

Кстати, не чужды жителям Бенгази и современные платформы вроде онлайн-кинотеатров. Вот, например, рекламный баннер сервиса «Netflix». Правда, интернет тут посредственный и довольно дорогой, так что ролики в соцсетях местные смотрят в низком качестве, чтобы экономить трафик.

Снова улица Пепси. Ларьки с шавермой тут попадаются часто, едва ли не каждые двадцать метров.

Местами улицы Бенгази напоминают обычные, не туристические районы какого-нибудь Нью-Йорка.

…а иногда попадаются и типичные африканско-арабские улицы, например, как эта — улица Аль Кайруан.

Надпись на стеле: «Аллах акбар». Это памятник на площади Кубри Тараблус, что переводится как «Мост Триполи». Именно до этого места в начале 2011 года смогли дойти войска Каддафи, когда пытались подавить восстания в Бенгази. Пройти дальше им не удалось, повстанцы держали крепкую оборону.

«Миг-21» на этой же площади.

Кстати, российская военная техника тут не редкость, так как Каддафи в своё время поддерживал с Россией дружеские отношения.

В целом, жители Бенгази довольно открыты и миролюбивы. Это, пожалуй, одно из главных отличий Бенгази от Триполи, где местные с иностранцами стараются не общаться, так как запуганы бандитскими группировками.

Некоторые дети и вовсе сами подходят и просят их сфотографировать. Иностранцы с камерами тут явление редкое, так что местные не упускают шанс попозировать.

Улица Виниси», она же Венеция. Выглядит почти как улица Пепси, только с уклоном в сторону более дорогого бизнеса. Тут расположены магазины с золотом, фирменной одеждой, мебелью и т.д.

Взрослые тоже без проблем позируют на камеру. Всегда улыбнутся, поинтересуются, откуда ты, пожелают хорошего дня и обязательно добавят: «Добро пожаловать в Бенгази».

Основная жизнь на таких улицах, как Пепси и Венеция, начинается вечером, когда жители Бенгази выбираются отдохнуть после рабочего дня.

А ещё здесь невероятно красивые закаты.

Кстати, город продолжает активно строиться, но об этом — в следующем фоторепортаже.