Задержанные в Керченском проливе украинские корабли передадут Киеву 18 ноября

Москва, 17 ноября. Три украинских корабля, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву согласно договоренностям между российской и украинской сторонами.

Три украинских судна — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — буксируются из порта Керчь к согласованному с Киевом месту передачи, которая запланирована на 18 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Напомним, в конце ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе, проигнорировав законные требования российских пограничников о немедленной остановке экипажей. Бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. Об этом свидетельствуют документы, которые были обнаружены на кораблях. Главная цель Киева — спровоцировать международный скандал и решить внутренние проблемы страны. В начале сентября текущего года в рамках двустороннего обменного процесса украинских моряков обменяли на удерживаемых на Украине россиян.