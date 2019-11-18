Депутат Зеленского объяснил предательство избирателей цитатой Шарля де Голля

Депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко тонко намекнул украинским избирателям, что их предали. На своей странице в Facebook политик опубликовал слова легендарного французского лидера Шарля де Голля.

«В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе», — гласит цитата классика.

По мнению подписчиков «слуги народа», Зеленскому и его команде удается совмещать.

Между тем, публикация Мережко выглядит очень своевременно. За несколько месяцев работы новые киевские власти успели похоронить почти все надежды людей, отдавших свои голоса Зе-команде. Накануне внушительный список разочарований пополнился еще одним пунктом — украинцев ожидает новое повышение тарифов.

За несколько лет после победы «революции достоинства» услуги ЖКХ и так подорожали в десять и раз и более. При этом Международный валютный фонд настаивал на дальнейшем увеличении цены газа для населения под страхом отказа в выдаче нового транша.

Для дышащей на ладан украинской экономики замаячило пугающее слово «дефолт». Несмотря на огромные долги населения и его катастрофическое обнищание, Киев упорно оставался верен своей линии.

«В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов — с 1 мая 2019 года», — гласил совместный с МВФ Меморандум об экономической и финансовой политике.

В ходе избирательной кампании в лагере Зеленского не скупились на критику «тарифного геноцида» граждан. Телезрителям особенно понравился спич Василий Голобородько — киношного прототипа будущего президента, нецензурно «пославшего» Международный валютный фонд со всеми его условиями.

Однако на деле правительство Гончарука сохраняет и преумножает «достижения» предшественников. Цены на газ для людей снова растут. Теперь и отопление пустили в свободное плавание. 15 ноября правительство Украины отменило предельный тариф на тепло и горячую воду в Киеве и городах областного значения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и защиты окружающей среды. В ведомстве надеются обеспечить «устойчивое прохождение отопительного сезона» и устранить угрозу отключения городов от газа из-за слишком низких тарифных ставок.

«Социопаты-на-самокатах ликвидировали ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Тарифы вырастут в отместку за доверие избирателей и чтоб никто не мог назвать этот цирк дешевым», — прокомментировала ситуацию известный юрист Елена Лукаш.

Не только тарифный, но и языковой геноцид на Украине ничуть не ослабил хватку. Дискриминационный языковой закон продолжает действовать, а нетерпимость ко всему русскому горячо поощряется Киевом. Во Львове по прежнему в силе запрет на любой русскоязычный культурный продукт. Решение местных депутатов благословил Верховный суд. За русскую песню артисты подвергаются регулярным нападениям. «Активисты» безнаказанно избивают музыкантов, уничтожают их инструменты и аппаратуру. Никакой реакции полиции на подобные действия не следует.

«Утешает то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — отчитались националисты из организации «Сокол».

Радикалы чувствуют себя полностью безнаказанно. Ничуть не хуже, чем во время каденции Петра Порошенко. Расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, в ходе которой неонацисты убили десятки местных жителей, не сдвинулось с мертвой точкой.

Попытка создать временную следственную комиссию в Раде захлебнулась в зародыше: «патриоты» ополчились, и «Слуги народа» быстро дали заднюю. Инициативу поддержали менее 70 депутатов. Остается на свободе и зарезавший человека «активист» Сергей Стерненко. Молодой человек ведет активную светскую жизнь. Общается с генеральным прокурором, выступает с лекциями в университетах. Коллективы высших учебных заведений гордятся, что у них побывал такой лектор.

Бесконечные прощания с Российской Империей и Советским союзом стали еще безумнее, чем во времена Порошенко. На следующем видео «Слуга народа» Никита Патураев ловко расправляется с Лениным и Сталиным.

Пустым звуком оказались и обещания Зе-команды справедливо наказать коррупционеров из числа предшественников. Вместо посадок — обнимашки.

В общем, в рядах украинских избирателей царят разочарование и недоумение.

«Что можно ожидать от «ликвидаторов страны», которых поставили мы сами! Или не сами, а с нашей помощью?! Чувствуешь себя уничтоженным и раздавленным!!!» — сокрушается пользователь Наталья Сафонова под публикацией о новом росте тарифов.

Хорошо, что старина де Голль все объяснил. Без него и Александра Мережко было бы совсем грустно.