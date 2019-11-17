Дорога чудес. Леонид Якубович о важности патриотизма и единства

Телеведущий Леонид Якубович водит россиян по «Полю чудес» вот уже почти 30 лет. Шоу принесло Леониду Аркадьевичу поистине всенародную славу: подарки в музей телепрограммы привозят со всех концов страны. Радовать зрителей вот уже несколько десятков лет помогает любовь к соотечественникам.

Несмотря на невероятную популярность и талант, телевидение — лишь сотая часть жизни Леонида Аркадьевича: он известен как пилот, кулинар и журналист. Помимо всего прочего, Якубович — образцовый семьянин. Он сам любит повторять: «Мне хорошо отдыхается только в тех местах, где живет домовой».

Слава пришла к Якубовичу в 90-х годах после того, как он впервые появился в роли ведущего на шоу «Поле чудес». Программа сразу полюбилась зрителям, а ее ведущий стал символом проекта: усы Якубовича так всем понравились, что руководство Первого канала запретило Леониду Аркадьевичу их сбривать.

Вел Якубович и другие проекты. В 1996 году на телеканале РТР он стал ведущим программы «Колесо истории», где участникам предлагалось угадать историческое событие, которое разыгрывали перед ними актеры. Он появлялся и в музыкальной программе «Угадайка», и в КВН в качестве одного из членов жюри. С 2016 года Леонид Аркадьевич ведет патриотическую передачу «Звезда на звезде» — берет интервью у знаменитых личностей.

Помимо телевидения, Леонид Аркадьевич по-настоящему увлечен авиацией. В 2001 году Якубович окончил Калужское авиационно-техническое училище и с тех пор регулярно поднимается в небо на самолете. Сам телеведущий признается, что его можно заставить сделать все что угодно, надо лишь пообещать, что он полетит на самолете.

Под патриотизмом Леонид Аркадьевич в первую очередь понимает объединение. В прошлом году он неоднократно призывал россиян пожертвовать на строительство храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» хотя бы по одному рублю. Даже небольшое пожертвование, уверен Якубович, даст человеку возможность почувствовать себя причастным к строительству «храма русскому воинству».