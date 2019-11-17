В Совфеде назвали требования США к Японии замашками оккупанта

Япония не соглашается платить за услуги ЧОПа (частного охранного предприятия. — Прим. ФАН) в лице американского Пентагона непомерно большие деньги. Госдепартамент США собирается увеличить плату за нахождение своих вооруженных сил на территории Японской империи с 2 до 8 миллиардов долларов. Ситуация у страны восходящего солнца непростая, и как она из нее выйдет, пока неясно — заявил в интервью для Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Трамп считает, что все союзники должны платить Штатам за то, что Штаты их оберегают, — сказал сенатор. — Правда, непонятно, от кого именно — надо сказать, что наибольшую угрозу большинству стран в мире представляют именно США. Тем не менее рядом сильный Китай, и Трамп, зная панические настроения в японском обществе, связанные с их собственными слабыми вооруженными силами, может сыграть на этом. Он считает, что под влиянием общественного мнения правительство страны восходящего солнца пойдет на попятный и заплатит столько, сколько ему скажут в Вашингтоне».

На самом деле, Соединенным Штатам не так уж и важны эти «несчастные» 6 миллиардов, уверен Климов — просто мир в очередной раз становится жертвой перипетий внутренней политики США. Трамп хочет «попиариться» к выборам в 2020 году, заявив, что он, дескать, сохраняет влияние своей страны по всему миру, не платя за это ни цента, и даже зарабатывая.

«Для японцев же, с учетом их бюджета и ВВП, это тоже не деньги. Тут другое — задета их честь! И то, что раньше американцы представляли чуть ли не как помощь братскому народу по борьбе «с красной угрозой», теперь выглядит как покупка услуг ЧОПа, который «обеспечивает суверенитет» Японии», — сказал собеседник ФАН.

Правда, добавил он, суверенитет этот выглядит странно: правительство Японии по итогам подписанного ею акта о капитуляции в 1945 году не просто не имеет никакого права на выселение баз США со своих островов, но даже никак не может контролировать перемещение их контингента по своей территории.

«В этом смысле, де-факто Япония до сих пор находится под оккупацией чужой армии, — заявил сенатор. — Да, все оформлено красивыми договорами, но выдворить ее они никак не могут — ни официально, с помощью международного права, которое целиком на стороне американцев, ни сами по себе, поскольку не имеют для этого достаточно сильной армии».

То же самое США делают и с Европой, считает Климов, хоть и подается все это совершенной иначе, с позиции равного вклада в вооружения НАТО. Он назвал 2% от ВВП, которые Трамп хочет заставить платить все страны Европы в общую оборонительную «копилку» «чистым выламыванием рук».

Возвращаясь же к теме Японии, сенатор дал неутешительный прогноз: американские войска никуда оттуда не денутся, разве что не случится чудо. И правительству страны восходящего солнца все-таки придется платить больше, как бы оно не старалось этого избежать. Однако скорее всего сумма будет менее внушительной, чем запрошенные Трампом 8 миллиардов долларов — после обсуждений и торгов стороны остановятся на некой усредненной сумме. Какой она будет — покажет время.