Фотограф звезд и королевской семьи Терри О'Нилл умер после продолжительной болезни

Лондон, 17 ноября. Известный британский фотограф Терри О'Нилл, который работал с мировыми знаменитостями и членами королевской семьи, скончался в возрасте 81 года.

О'Нилл ушел из жизни 16 ноября. Соответствующую информацию передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании Iconic Images Элли Браун. По его словам, Терри О'Нилл «тихо ушел из жизни в своем доме после продолжительной болезни».

Браун заметил, что «любой, кому посчастливилось узнать его или поработать с ним, может подтвердить его щедрость и скромность».

«Будучи одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет, его легендарные снимки навсегда останутся запечатленными в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах», — сказал он.

Терри О'Нилл провел фотосессии для известных политиков, членов британской королевской семьи и многих знаменитостей, в том числе Элтона Джона, Beatles и Rolling Stones.