В ЛНР рассказали журналистам, что над занимаемыми украинскими военными населенными пунктами Крымское и Мироновский военнослужащие ВСУ вывесили американское знамя. Так «патриотически» настроенные командиры 14-й и 59-й бригад полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов готовятся к приезду американского журналиста Хоффмана Вэйна из The New York Times. Федеральное агентство новостей поговорило с членом комитета Государственной думы по международным делам Виталием Милоновым о том, что может означать этот широкий жест и почему два полковника еще не расстреляны за измену родине.

«Обычное мальчишество, — заявил депутат. — Стандартное действо в духе того, что, мол, «Советский Союз разгромлен» — демократы первой волны не только на Украине, но и у нас кланялись флагам США. А эти «командиры» думают, что они со своими немытыми рожами станут какими-то «близкими» американцам, если вывесят их знамя».

Милонов вспомнил Михаила Саакашвили еще в бытность того президентом Грузии: он тоже любил потрясти американскими «тряпками» перед собственным населением. Однако ни в НАТО, ни в ЕС Грузию так и не взяли — держали, по меткому выражению собеседника ФАН, в предбаннике.

«Не хочу обижать папуасов, но иначе как папуасской такую манеру поведения не назовешь, — сказал депутат. — Они бы еще и шевроны себе на американские поменяли, да только не даст им никто их — много чести. Полицаи во время Великой Отечественной войны тоже рассчитывали получить нацистскую форму. Но наряды вермахта они так и не получили — только нашивки на рукавах носили. А этим и нашивок не дали. Их уже даже не воспринимают в качестве каких-то «служебных» сил — они просто собаки на поводке».

Чьи деньги — того и флаг. Американцы финансируют военные операции военных сил Украины, и те в знак благодарности целуют их флаг, заявил Милонов. Для них такое поведение является стандартным. Украинские власти готовы присягнуть каждому, кто покажется им сильнее России, так было и в Великую Отечественную.