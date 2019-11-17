Массовая драка футболистов «Волгаря» и «Легион Динамо» попала на видео

Махачкала, 17 ноября. Игроки астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили массовую драку прямо на поле после окончания матча 18-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг».
Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1. Игра шла напряженно: главный арбитр Максим Матюнин успел показать по три желтых карточки игрокам обоих клубов. Причем «Волгарь» отхватил все три предупреждения в последние 10 минут матча.
Окончание матча "Волгарь" (Астрахань) - "Легион-Динамо" (Махачкала) pic.twitter.com/6iyjZEzI8L— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) 17 ноября 2019 г.
В побоище приняли участие и запасные игроки. Спортсменов пытались растащить стюарды и сотрудники клубов. Неразберихи и впечатления полной анархии добавили и высыпавшие на поле болельщики.
«Когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — заявил главный тренер «Волгаря» Виталий Панов в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».