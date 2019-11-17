Массовая драка футболистов «Волгаря» и «Легион Динамо» попала на видео

Махачкала, 17 ноября. Игроки астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили массовую драку прямо на поле после окончания матча 18-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг».

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1. Игра шла напряженно: главный арбитр Максим Матюнин успел показать по три желтых карточки игрокам обоих клубов. Причем «Волгарь» отхватил все три предупреждения в последние 10 минут матча.

В побоище приняли участие и запасные игроки. Спортсменов пытались растащить стюарды и сотрудники клубов. Неразберихи и впечатления полной анархии добавили и высыпавшие на поле болельщики.