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Массовая драка футболистов «Волгаря» и «Легион Динамо» попала на видео

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Массовая драка футболистов «Волгаря» и «Легион Динамо» попала на видео

Махачкала, 17 ноября. Игроки астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили массовую драку прямо на поле после окончания матча 18-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг».

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1. Игра шла напряженно: главный арбитр Максим Матюнин успел показать по три желтых карточки игрокам обоих клубов. Причем «Волгарь» отхватил все три предупреждения в последние 10 минут матча.

В побоище приняли участие и запасные игроки. Спортсменов пытались растащить стюарды и сотрудники клубов. Неразберихи и впечатления полной анархии добавили и высыпавшие на поле болельщики. 

«Когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — заявил главный тренер «Волгаря» Виталий Панов в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».

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