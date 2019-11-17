Тысячи митингующих вышли на акцию протеста в Тбилиси

Тбилиси, 17 ноября. Столицу Грузии снова захлестнули акции протеста. Тысячи митингующих оккупировали парламент Грузии и гостиницу «Рэдиссон».

Люди требуют досрочных выборов в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации. Группа демонстрантов, собравшихся у отеля, выступает за уход партии «Грузинская мечта» из власти, пишет издание «Грузия. Online».

Вице-спикер парламента, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили заявила журналистам, что протесты станут перманентными по всей стране, чтобы «спасти выборы 2020 года от узурпации».

«Грузинская мечта» совершила политическое самоубийство, поступила постыдно, чего не заслуживает грузинский народ. Эти акции продолжатся во всех крупных городах Грузии», — цитирует ее агентство ТАСС.

Напомним, беспорядки в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии не принял поправки в конституцию страны. Изменения касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную.

С 14 ноября недовольные грузины перекрыли проспект Руставели. Здесь они разбили палатки, жгут костры и никуда не уходят. В этом районе усилены меры безопасности. Митингующим раздают бесплатные чай и кофе. Выходить на улицы людей призывали оппозиционные политики. Решение не применять поправки в конституцию привело их в настоящую ярость, сведя на нет все политические планы на 2020 год. Как отмечает политолог Гела Васадзе, для многих из этих политиков вопрос перехода на пропорциональную систему был вопросом политического выживания.