Рассекречены документы о партизанском движении в Словакии во время Второй мировой войны

Москва, 17 ноября. Министерство обороны России рассекретило документы о партизанском движении в Словакии в годы Великой Отечественной войны. Документы опубликованы на сайте Минобороны РФ в новом разделе, который посвящен 75-летию Словацкого национального восстания.

Согласно рассекреченным документам, к осени 1944 года на территории Словакии действовали 42 партизанских отряда, общая численность которых составляла 4,6 тысячи человек.

В начале осени 1944 года начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач направил доклад в Генштаб Красной армии, в котором информировал руководство о том, что командиры словацких партизанских отрядов обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, а также вооружением и боеприпасами. Кроме того, словацкие партизаны просили направить к ним представителей Красной армии, которые примут на себя командование словацкими партизанскими отрядами.

После этого словацким партизанам была направлена первая партия военной помощи, которую доставил опытный советский летчик капитан Михалевич. Позднее доставка военной помощи для словацких партизан осуществлялась группами советских самолетов. При этом для увеличения грузоподъемности самолетов из состава их экипажей были исключены штурманы. Штурман был только в составе экипажа ведущего самолета.

В сентябре 1944 года командующие 1-м и 4-м Украинскими фронтами получили приказ о начале наступательной операции, в рамках которой подразделения Красной армии вышли на границу Словакии, где соединились со словацкими войсками и партизанскими отрядами, продолжив борьбу с фашистскими захватчиками.