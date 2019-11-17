Стало известно, возобновят ли чартерные полеты из РФ в Египет до Нового года

Москва, 17 ноября. Россия решила пока не восстанавливать авиасообщение с курортными египетскими городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Правда, в долгий ящик вопрос все-таки решили не убирать, а снова вернуться к нему в 2020 году.

Причиной того, что сейчас полеты возобновлены не будут, стало то, что аэропорты Египта даже после реконструкции не отвечают стандартам безопасности, принятым в РФ, К такому выводу пришли российские инспекторы после проверки. Об этом агентству «Интерфакс» заявил источник, знакомый с ходом переговоров. Помимо этого, по словам источника, российскую сторону беспокоит безопасность трансферов из аэропортов в отели.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на летевшем из Шарм-эль-Шейха в РФ самолете компании «Когалымавиа». Жертвами страшной трагедии стали 224 человека, в основном граждане РФ. В январе прошлого года Россия возобновила регулярные воздушные перевозки в столицу Египта, но чартерные рейсы остались под запретом.

В конце октября президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка обсудил вопрос о возобновлении чартеров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.