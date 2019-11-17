Рудковская опубликовала фотографию с историком-расчленителем Соколовым

Москва, 17 ноября. Российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала фотографию с бывшим преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, которого подозревают в совершении убийства 24-летней аспирантки вуза.

Соответствующий снимок она разместила в своем Telegram-канале «Голубь Мира». На фото, которое было сделано в 2007 году, продюсер стоит вместе с певцом Димой Биланом. Как заметила сама Рудковская, Соколов в то время «постоянно набивался в друзья» к ее бывшему супругу, предпринимателю Виктору Батурину.

«Какую страшную фотографию мне прислали. Аж страшно стало. Рядом со мной Наталья Карпова, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк — Олег Соколов», — написала Рудковская.

Напомним, историка Олега Соколова подозревают в убийстве и расчленении 24-летней девушки Анастасии Ещенко — аспирантки СПбГУ. Он, по версии следствия, 7 ноября застрелил 24-летнюю девушку, а 9 ноября решил избавиться от тела. В отношении Олега Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Другая версия защиты — состояние аффекта.

Французский коллекционер Пьер-Жан Шалансон, который 30 лет знаком с бывшим преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, рассказал о характере доцента и его любви к красивым женщинам.