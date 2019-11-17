Кардиолог Мясников назвал возможные причины неожиданной смерти Исаева

Известный врач-кардиолог Александр Мясников прокомментировал смерть политика Никиты Исаева, скоропостижно скончавшегося в 41 год. Ранее появилась информация, что Исаев неожиданно умер 16 ноября в поезде, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов. Как нередко происходит в случае безвременной кончины известного человека, в Сети немедленно появились конспирологические и криминальные версии смерти Исаева.

Врач-кардиолог, писатель, телеведущий Александр Мясников считает подозрения относительно насильственной смерти Исаева несостоятельными, а проблему безвременной смерти достаточно молодых людей на фоне, казалось бы, полного здоровья весьма и весьма актуальной.

«Это вопрос больше философский, — отметил Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Думаю, конспирологические теории в таких случаях будут возникать всегда. Но, к сожалению, мы видим такие смерти практически ежедневно. Просто когда умирают малоизвестные люди, обычно охают медсестры и врачи в больницах. А когда такое случается с известными людьми — это становится достоянием общественности».

На самом деле, как ни печально это звучит, случай с Исаевым далеко не уникальный, отмечает врач.

«К сожалению, 41 год — это немало. Это еще не «пора», конечно, но это возраст, когда, во всяком случае, мы вправе ожидать подобных вещей, — говорит кардиолог. — К сожалению, смерть от сердечного приступа — это обычно смерть от аритмии. Ишемический приступ, аритмия. Это, если там не найдут инфаркта или тромба. Но, наверное, там [в случае с Исаевым] уже все, что могли, увидели».

Сегодня ишемическая болезнь сердца, инфаркты, аритмии и другие кардиологические патологии резко «помолодели», предупреждает Мясников.

«В последнее время мы часто видим такие смерти, — говорит специалист. — Как правило, в опасной зоне люди с повышенным уровнем холестерина, с повышенным сахаром, с другими факторами риска: избыточный вес, определенная наследственность. Но, к сожалению, бывает, что и молодые спортсмены умирают так же. Мы можем говорить только о степени риска для конкретного человека получить то или иное осложнение, понимая, что и в отсутствие выраженных рисков судьба может так распорядиться, что будет именно так [как в случае с Исаевым]».

По словам Александра Мясникова, проблемой внезапной смерти он начал заниматься несколько десятилетий назад.

«Вспоминаю, лет 30 назад: я молодой аспирант Всесоюзного кардиологического научного центра, мой первый симпозиум совместно с американцами. Я был там содокладчиком, а симпозиум был посвящен аритмии как причине внезапной смерти. И тогда меня, молодого аспиранта, поразило, когда встал американец и начал свой доклад так: «Проблема внезапной аритмической смерти никогда не будет решена. И знаете почему? Потому что каждый из нас, здесь сидящих, мечтает умереть так же». Я это почему-то запомнил смолоду и, наблюдая подобные картины все эти десятилетия, могу еще раз отметить: к сожалению, инфаркт молодеет. Работы показывают, что у 20% молодых людей до 30 лет, которые умерли от травм, огнестрела и так далее, на вскрытии находят атеросклероз сосудов сердца».

Так что ничего удивительного в истории с Исаевым, к сожалению, нет, констатирует врач.

«Это встречается, встречается ежедневно», — подчеркивает Александр Мясников.

Ранее в СМИ появилась информация, что Никита Исаев никогда не жаловался на самочувствие и был сторонником здорового образа жизни. По факту кончины Исаева Следственный комитет РФ начал проверку, которая на данном этапе не выявила признаков, указывающих на криминальный характер смерти политолога.

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев родился 12 июня 1978 года. В 2001 году он окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), занимался преподаванием, затем перешел на госслужбу, в том числе возглавлял департамент министерства регионального развития РФ по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2007–2016 годах Исаев в течение двух созывов был депутатом Госдумы.