Российские ученые призвали защитить пользователей гаджетов от электромагнитных излучений

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений разработал маркировку для источников электромагнитного поля. Предупредительные знаки в виде наклеек ученые представили на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений», которая прошла в Российской академии наук.

«На каждом телефоне, планшете, смартфоне должна быть наклейка, которая говорит о том, что прибор является источником электромагнитного поля, — показывает разработку корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комитета Олег Григорьев. — Это станция Wi-Fi, и ее нельзя ставить там, где дети от 0 до 16 лет. Использованы стандартные знаки. Здесь включены беременные. А здесь показан знак предупреждения».

За основу знаков разработчики взяли изображения ГОСТов и международной системы стандартизации. «Этот прибор является источником электромагнитного поля», «вредно или запрещено для беременных, детей до 16» — гласят надписи. По мнению медиков и биологов, такие обозначения — первый шаг к тому, чтобы обезопасить население от бесконтрольного использования гаджетов.

«Сейчас стоит вопрос о предупреждении неблагоприятного воздействия в условиях внедрения цифровой экономики. Это здоровье населения и демографическая ситуация в стране», — заявила корреспонденту ФАН завотделением изучения электромагнитных излучений ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора Валентина Никитина.

Доктор медицинских наук отметила: при длительном контакте с источником электромагнитного поля организм человека начинает давать сбой.

«Изменения, которые наблюдаются в организме, характеризуются его преждевременным старением, головной болью, нарушением сна, снижением работоспособности. Это и нарушение иммунитета, репродуктивной функции», — сказала она.

Последствия электромагнитного облучения накапливаются в организме человека, утверждают деятели науки. Длительный контакт с его источниками, то есть компьютерами, смартфонами, Wi-Fi-роутерами, а также базовыми станциями сотовой связи, передатчиками телевизионного радиовещания вреден для здоровья.

В 2016 году международная команда ученых, в которую вошли и российские исследователи, опубликовала руководство по профилактике, диагностике и лечению проблем со здоровьем, связанных с ЭМП. Исследователи выявили целый список заболеваний с «неспецифическими» проявлениями, которые могут быть напрямую связаны с использованием электромагнитных полей, в том числе мобильных телефонов. Так, ученые отметили угнетающее действие ЭМП на сперматозоиды и рекомендовали мужчинам не носить мобильный телефон в кармане брюк.

Пока электромагнитное поле радиочастот относится к классу возможных канцерогенов (2В), но в марте этого года Международное агентство по изучению рака ВОЗ (IARC) отнесло его к наивысшей категории приоритетов. По мнению ученых, в науке накопилось достаточно данных, чтобы поставить электромагнетизм на одну чашу весов с ионизирующей радиацией, табаком и асбестом — безусловными канцерогенами. Свое решение Агентство по раку ВОЗ должно вынести в 2024 году.

«Проблема в том, что увеличивается количество базовых станций, плотность их размещения. Используются новые частотные диапазоны с новыми характеристиками излучения, — считает Валентина Никитина. — Коренное изменение электромагнитной обстановки будет в связи с внедрением технологии 5G. Поэтому мы сейчас обращаем внимание на это».

За последние 10 лет интенсивность воздействия ЭМИ на организм человека приблизилась к условиям на производстве, констатируют российские ученые. Бурное развитие телекоммуникационных, информационных технологий может выйти из-под контроля, если не обновить стандарты по предельно допустимому уровню электромагнитных полей.

«Когда мы обсуждаем электромагнитную безопасность, нам нужен только один параметр. Нужна норма. Это очень серьезный вопрос. На этом медико-биологические проблемы заканчиваются», — сказал главный научный сотрудник самарского филиала ФГУП НИИР — СОНИИР, доктор технических наук Юрий Сподобаев.

По словам доктора биологических наук Олега Григорьева, включенный телефон автоматически вызывает в клетке организма ответную реакцию. Болезнь может проявиться, а может и не проявиться — все зависит от условий работы с прибором, здоровья человека и индивидуальной чувствительности к электромагнитным излучениям.

«Чтобы это не привело к заболеванию, нужно подобрать правильные параметры технической системы, а медико-биологическая группа должна дать требования. Вот и все!» — сказал член консультативного комитета ВОЗ по неионизирующим излучениям.

Чтобы узнать, какой уровень ЭМИ опасен, а какой нет, нужно провести электромагнитный мониторинг с помощью высокотехнологичных приборов. Однако международных стандартов для такой работы не существует, говорят эксперты. Ученые всего мира пытаются анализировать ситуацию на общественных началах или под эгидой неправительственных организаций.

«Не существует никакого международного стандарта, — заявил Олег Григорьев. — Так называемая комиссия по защите от неионизированных излучений — это даже не АНО, она зарегистрирована в Германии в качестве клуба. Юридически это организация на уровне клуба коневодства. С ВОЗ они имеют договор технической поддержки. Международный комитет по электромагнитной безопасности международного общества инженеров-электриков — тоже общественная организация. Их стандарты не используются нигде».

Излучения, например, от базовой станции сотовой связи Роспотребнадзор измеряет устаревшими методами, говорят участники форума. Поэтому истинная электромагнитная обстановка в российских городах остается тайной.

«С точки зрения исследований в области электромагнитных полей мы безнадежно отстали. Исследования 30-летней давности нам просто недоступны в России», — отметил в интервью корреспонденту ФАН Юрий Сподобаев.

Главный сюрприз — последствия внедрения технологии 5G. Появление в российских городах-миллионниках пилотных зон предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». К 2022 году десять городов должны покрыться связью пятого поколения.

«В планах по реализации 5G написана адаптация санитарных норм и правил. Понятно, что в сложившейся обстановке адаптация практически невозможна. Надо разрабатывать новые документы», — считает Валентина Никитина.

Профессор Юрий Сподобаев добавил: нежелание решать эти проблемы в нормативно-правовой документации приведет к хаосу развития новых технологий.

«Это тормоз для развития сетевых технологий, новых коммуникационных технологий. Просто тормоз. Как-то будут выходить из этого положения нецивилизованным способом. Как — не известно», — сказал доктор технических наук.

По мнению научного руководителя Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Владимира Мордачева, требования к установке системы 5G завышены по крайней мере в тысячу раз. Чтобы обеспечить ее работу, необходимо гораздо меньше энергии.

«Я не понимаю ни того, что делается у нас, ни того, что делается у вас, — заявил корреспонденту ФАН кандидат технических наук. — Это многомиллиардный бизнес! И там можно экономить очень большие деньги за счет здоровья населения. Если сеть строить разумно, все эти мегабиты и гигабиты качать через базовые станции, то город превратится в огромную микроволновую печь! Жить нельзя будет! Но, если все делать обоснованно, есть варианты построить безопасную современную сеть 5G, 6G — сколько хотите! Это требует, во-первых, денег, во-вторых, использования в том числе результатов нашей работы».

О предупредительных мерах для населения государство должно задуматься уже сейчас, заключили в Роспотребнадзоре. Валентина Никитина заявила о необходимости включить в национальную программу «Цифровая экономика» раздел «электромагнитная безопасность».

«Мы предполагаем это сделать и надеемся, что нас услышат. Этот раздел должен там присутствовать, — сказала она корреспонденту ФАН. — Очень большая роль в этом принадлежит министерству цифровых технологий и массовых коммуникаций. Именно от них мы ждем мероприятий, технических решений по защите населения и, конечно, совместной работы с учреждениями Роспотребнадзора по разработке соответствующих нормативных документов».

Как сообщил ФАН пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков, ведомство не участвует в разработке программы защиты населения от влияния ЭМИ.

«На наш взгляд, бояться излучения базовых станций, в том числе 5G, не стоит: в России СанПиНы в разы, а иногда в десятки и даже сотни раз строже, чем европейские и американские нормативы», — отметил он.

Пока медики и ученые осознают главный вызов века информационных технологий, бизнес вовсю развивает рынок так называемых защитных устройств. Пользователи раскупают наклейки, экранизирующие перчатки. Эксперты, в свою очередь, советуют убирать телефон от головы: сокращать время разговора, использовать гарнитуру и не держать гаджеты подолгу в руках.

«В первую очередь нужно обращать внимание на такой сигнал, как аллергия. Не важно, на что: клубника, запахи. Если есть аллергия, это признак того, что иммунная система готова и ее ответной реакцией может быть раздражение, связанное с областью руки, кисти. Назвать это патологией сложно, но это неприятное, болезненное состояние может привести к хроническому дерматиту. Он лечится довольно сложно», — пояснил Олег Григорьев.

Свои рекомендации участники всероссийской конференции намерены направить в президиум РАН, органы государственной власти и Совет Федерации, который еще в 2018 году рекомендовал правительству подготовить целевую программу по защите населения от электромагнитных полей.