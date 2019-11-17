«Желтые жилеты» отмечают годовщину протестов во Франции. События дня. ФАН-ТВ

«Желтые жилеты» отмечают годовщину во Франции Беспорядки, погромы и поджоги во Франции сегодня обрели праздничный оттенок. 17 ноября «желтые жилеты» отмечают свою первую годовщину. В 2018-м именно в этот день активисты вышли на дебютную акцию, собравшую более 200 000 человек. С тех пор уличные протесты традиционно проходят по субботам, однако на этой неделе они (в связи с торжествами) продолжаются и в воскресенье. За год «желтые жилеты» написали громкую историю в 53 актах — именно столько раз они выходили с демонстрациями. Правда, со временем растеряли большую часть последователей. В минувшую субботу они вновь громко напомнили о себе, собрав по всей Франции почти 30 000 активистов — те в буквальном смысле ярко отожгли на улицах. Видимо, в преддверии праздника. Хотя с масштабом годовой давности это едва ли сопоставимо. Тогда беспорядки начались из-за роста цен на топливо в стране. Недовольные оделись в светоотражающие жилеты (обязательный атрибут для водителей) и призвали французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку. Затем потребовали новых социальных льгот и возможностей, например, проводить референдумы по актуальным вопросам. Беспорядки и столкновения с полицией захлестнули всю Францию, хотя само движение вышло далеко за ее пределы: «жилеты» появились в Великобритании, Канаде, Ливане и множестве других стран. Спустя год, даже несмотря на явный спад, протесты все равно продолжаются.

Задержанные украинские корабли покидают Россию А вот украинские корабли, задержанные в России, свою годовщину, видимо, так и не успеют отметить. «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» наконец отчаливают от крымских берегов, передает ТАСС. Спустя почти год Россия решила вернуть их Украине. Напомним, что 25 ноября 2018-го именно эти три корабля стали участниками провокации в Керченском проливе. Тогда они приблизились к российской границе, но, несмотря на призывы наших стражей порядка, все-таки пересекли ее. Каждое судно было задержано вместе с экипажами, против которых начался судебный процесс. 24 украинским морякам предъявили обвинение, но приговора они так и не дождались. Два месяца назад они вошли в сделку по обмену пленными между Россией и Украиной. Одиссея моряков благополучно завершилась, а вот корабли остались в Керчи в качестве вещдоков. Тем не менее ожидается, что все формальности при передаче судов завершатся уже завтра.