Главные новости 17 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 17 ноября.

Бывшая участница известного трио ищет вдохновение для новой песни. Серябкина обескуражила поклонников откровенным фото.

Президент России находился в Бразилии в рамках саммита лидеров БРИКС. Появилось фото Путина в окружении спецназа.

Публичная расправа ожидает украинскую власть, если не будут прекращены попытки разведения, заявил ветеран АТО Николай Греков. Украинский неонацист пообещал устроить казнь депутатов Рады в центре Киева.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует отставки Айвараса Абромавичуса после «аудита» США. Стало известно, зачем США провели «аудит» предприятий «Укроборонпрома».

Мощный взрыв прогремел накануне вечером в одном из общежитий на улице Карла Маркса в Киеве, погибли два человека. Мощный взрыв прогремел в общежитии в Киеве, есть жертвы.

Алексей Навальный 15 ноября появился на радио «Эхо Москвы». Ведущие обсудили с основателем ФБК внутреннюю обстановку в России. Навальный побоялся отвечать на вопросы пользователей в прямом эфире «Эха Москвы».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о домашнем поражении от сборной Бельгии со счетом 4:1. Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с командой Бельгии.

Эксперты рассказали, из-за чего чаще всего возникают заболевания суставов. Эксперты назвали самые полезные продукты для суставов.

Украина предрекла скорое возвращение кораблей, задержанных в Керченском проливе. Жертвами взрыва в Киеве стали два человека. Дональд Трамп прошел медосмотр в преддверии президентских выборов. Осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину. События дня. ФАН-ТВ.

Диетолог Людмила Зотова назвала пончики и чак-чак наиболее вредными для организма десертами. Диетолог назвала наименее вредные для здоровья сладости.