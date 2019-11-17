Минобороны РФ назвало лучших в робототехнике суворовцев и кадетов

Москва, 17 ноября. Министерство обороны России назвало лучших в робототехнике суворовцев, кадетов и юнармейцев. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Молодые люди из довузовских учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Оренбурга, Мурманска и Уссурийска были признаны победителями крупнейших в Минобороны России соревнований по робототехнике, которые прошли 15-16 ноября в рамках III Молодежной научно-технической конференции, получившей название «Юный робототехник».

Более 260 человек, среди которых свыше 160 воспитанников нахимовских училищ и кадетских корпусов, приняли участие в конференции.

Первое место в общем зачете заняла команда Санкт-Петербургского кадетского корпуса Минобороны России. На второй строчке расположился коллектив Тюменского президентского кадетского училища. Тройку лидеров замыкают воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Конкурсанты соревновались в решении нестандартных задач на трассах, программировании модулей и систем роботов, их конструирования. Всех номинантов пригласили на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020», кроме того, их внесли в базу одаренных детей Военного инновационного технополиса ЭРА.

Представительница Пансиона воспитанниц Минобороны России Элиза Орехова получила первое место в номинации «Краповый берет», в конкурсе «Роботир» победу одержал воспитанник Санкт-Петербургского кадетского корпуса Абдуль Аль Абдуле, в конкурсе «Робобиатлон» — энармеец Военного инновационного технополиса «ЭРА» Дмитрий Малиницкий. Первое место в номинации «Ориентирование на местности» — за воспитанником Оренбургского президентского кадетского училища Никитой Пикаловым.