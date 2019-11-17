Глава Управления по поддержанию морального духа ЛНА генерал Халид Махджуб заявил, что все виновники резни в Гаргуре в 2013 году в настоящий момент являются главарями бандформирований террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В частности, пособник ИГИЛ1 (запрещена в РФ), причастный к похищению людей, глава «МВД» ПНС Фатхи Башага.

Массовая расправа в столичном районе Гаргур произошла 15 ноября 2013 года. Как сообщается в докладе СБ ООН от 2016 года, боевики мисуратских бандформирований, в число которых входили «сотрудники служб государственной безопасности», убили более 40 мирных жителей. Согласно свидетельствам очевидцев, террористы применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Атака спровоцировала вооруженные столкновения и массовые беспорядки, в ходе которых погибло еще не менее 16 человек. Около 130 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

«Эти бандиты хладнокровно совершили свое преступление и все это задокументировано в фотографиях, видеороликах, — утверждает Халид Махджуб. — Улицы Триполи заплатили цену за отсутствие настоящей армии в столице для защиты мирных жителей».

Глава Управления по поддержанию морального духа ЛНА отметил, что молодежь в Триполи, осведомленная о деятельности боевиков ПНС Ливии и пострадавшая от их преступных действий, поддерживает Ливийскую национальную армию, так как именно вооруженные силы Халифы Хафтара предпринимают меры по обеспечению безопасности и соблюдению законов.

Стоит отметить, что в настоящее время «МВД» ПНС Ливии возглавляет Фатхи Башага — ставленник мисуратских джихадистов, ответственных за расправу в Гаргуре. Именно боевики из Мисураты обеспечили Башаге пост министра внутренних дел, надавив на премьер-министра триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа.

Под своим началом Фатхи Башага собрал не только террористов Мисураты, но и столичные бандформирования. Одним из них является протеррористическая группировка RADA, на которой лежит ответственность за похищение и незаконное удержание людей в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». СБ ООН в своих докладах обвинял бандформирование в убийствах, пытках, похищениях с целью выкупа и работорговле.

Три года боевики RADA незаконно удерживали в «Митиге» трех российских моряков; на данный момент там находятся российские социологи Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Файез Саррадж во главе с другими боевиками ПНС Ливии лично покрывает деятельность RADA.

1 Организация запрещена на территории РФ.