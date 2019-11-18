Сирия, 18 ноября. Курдские радикалы провоцируют турок очередными ударами на севере Алеппо и Хасаки. Террористы «Хурас ад-Дин» развернули новый тренировочный лагерь в Идлибе. Жители провинции Даръа получили продовольственную помощь, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в нападении на протурецкого бойца в Джараблусе; спровоцировали новые столкновения с армией Турции на севере Хасаки.

«Хурас ад-Дин»: развернула новый крупный тренировочный лагерь на территории провинции Идлиб.

ВС Турции и союзные силы: нанесли ответные удары по укрытиям остатков бандформирований YPG в районе Манбиджа.

Провинция Алеппо

По информации North Press Agency, турецкие войска и союзные Анкаре формирования возобновили удары по укрытиям остатков курдских бандгрупп в районе Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо. Удары из ракетных и артиллерийских установок по боевикам из состава Отрядов народной самообороны (YPG) были нанесены недалеко от населенных пунктов Умм Аль-Джулуд и Умм Адасат, расположенных у реки Саджу, по которой ранее пролегала линия соприкосновения между армией Турции и курдскими бандформированиями. Сейчас Манбидж и его окрестности вернулись под контроль официального Дамаска, однако укрывающиеся в предместьях города террористы YPG продолжают провоцировать турок на возобновление операции «Источник мира».

Неизвестные боевики открыли стрельбу из автомобиля по одному из бойцов протурецких сил в Джараблусе, находящемся на границе к северо-востоку от Алеппо, сообщает местный новостной портал Manbij Press. Сведения о состоянии пострадавшего уточняются. Предполагается, что нападение могли совершить курдские радикалы из отрядов Сирийских демократических сил (SDF)****.

Провинция Даръа

Сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца доставили продовольственную помощь нуждающимся жителям населенного пункта Шейх-Мискин, расположенного на севере Даръа. Глава местного отделения гуманитарной организации заявил журналистам портала SANA, что колонна состояла из восьми грузовиков, всего населению было передано 5100 продуктовых корзин и несколько тысяч мешков с мукой. На днях волонтеры миссии также привезли продовольствие в поселки Умм Валад и Аль-Карак к востоку от Даръа. Напомним, вся территория этой провинции вместе с прилегающей с запада Эль-Кунейтрой была целом зачищена от террористических бандгрупп летом прошлого года в результате освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Боевики из группировки «Хурас ад-Дин» развернули новый крупный лагерь подготовки в провинции Идлиб, о чем они сообщили через подконтрольные медиаресурсы, передает военный источник в Twitter (@MoussaNDT). Также джихадисты опубликовали фото со своего нового военного объекта. Напомним, данное бандформирование напрямую связано с крайне радикальными, запрещенными в РФ и многих других странах мира террористическими организациями «Аль-Каида»1 и «Джебхат Фатх аш-Шам»1***. Несмотря на действие режима без огня в зоне деэскалации на северо-западе САР, данные группировки продолжают подрывную деятельность, наращивая боевую мощь и ведя обстрелы в направлении позиций САА, мирных кварталов, а также в сторону российской авиабазы «Хмеймим».

Провинция Хасака

К западу от города Тель-Тамр, расположенного на шоссе М4 в Северной Хасаке, возобновились столкновения между курдскими террористами и турецкими вооруженными силами. Согласно данным Manbij Press, бои отмечаются вблизи поселений Абу-Расин и Заркан. Боевики YPG и других связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) группировок должны были отвести все отряды на юг за магистраль М4. Отдельные радикальные курдские бандгруппы, однако, продолжают ожесточенное сопротивление, вынуждая Анкару вновь и вновь задумываться о продолжении антитеррористической операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.